Kırşehir Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırşehir Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı

Kırşehir Valiliği fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Kırşehir Valiliği fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Yazılı yapılan açıklamada, gece saatlerinde başlayan rüzgarın 60 ila 90 kilometre saat hızaa ulaşabileceği belirtildi.

Yapılan açıklama ise şöyle; "Gece saatlerinden itibaren başlayıp akşam saatlerine kadar sürecek kuvvetli rüzgar ve 60-90 kilometre saat şiddetindeki yer yer hamleli fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir"denildi.

Rüzgar ve olası fırtınaya karşı vatandaşların soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları da isteniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Deniz Burcu Biricik Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırşehir Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 09:12:46. #1.14#
title