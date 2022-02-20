Kırşehir'de tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği incelemesi yapıldı - Haberler
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Kırşehir'de tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği incelemesi yapıldı

AA, Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir'de tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği incelemesi yapıldı

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde 18 yüzey suyu alım noktasında tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı inceleme yaptığı bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde 18 yüzey suyu alım noktasında tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı inceleme yaptığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı suların korunması yönetmeliği kapsamında kontrollerin sürdürüldüğü belirtildi.

Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine neden olan azot ve azot bileşiklerinin belirlenmesi için su numunelerinin alındığı vurgulanan açıklamada, "Numune alım noktalarında suyun PH, sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen ve klorofil ölçümleri yapılmaktadır. Alınan su numunelerinde aynı gün içerisinde nitrat, orta fosfat, toplam azot ve toplam fosfor analizleri yapılmaktadır. Analizler Bakanlık Nitrat Bilgi Sistemi'ne işlenmektedir. Böylece her ay düzenli olarak azot ve azot bileşiklerinin artış veya azalış seyri izlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir, Tarım, su, Güncel, Haberler

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