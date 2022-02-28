Kırşehir'de işletmelerde hayvan sağlığı taramaları yapıldı - Haberler

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Kırşehir'de işletmelerde hayvan sağlığı taramaları yapıldı

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de işletmelerde hayvan sağlığı taramaları yapıldı

Kırşehir'de, hayvan hastalıklarına karşı tarama yapıldığı bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, hayvan hastalıklarına karşı tarama yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde hayvan sağlığı ve refahına yönelik çalışmalara ara vermeden devam edildiği belirtildi.

Kaman ve Mucur ilçelerinde çalışma yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Personellerimiz tarafından Mucur ilçemizde hastalıktan ari işletmemizde tüberkülin ve brucella taraması ile Kaman ilçemizde sığırlarda brucella, sürvey çalışması için kan örnekleri alma işlemi yapıldı." ifadelerine yer verildi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kırşehir, Tarım, Güncel, Haberler

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