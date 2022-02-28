Kırşehir'de atıl fabrika üretim tesisine dönüştürülecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, atıl durumdayken devraldıkları fabrikayı üretim tesisine dönüştürerek istihdama katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara-Kayseri kara yolundaki 200 dekar alanda kurulu atıl fabrikayı satın aldıklarını, et entegre tesisi ile bakliyat paketleme tesisi kurmak için proje hazırladıklarını belirtti.

Tesisler için farklı belediyelerle iş birliği yapmayı planladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Başdanışmanı Gökhan Günaydın ve Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı BELPA AŞ Genel Müdürü Ramazan Değerli ile tesislerin kurulacağı alanı ziyaret ettiklerini ifade etti.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve misafirlerin fabrika alanında inceleme yaptığını anlatan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Projenin hayata geçirilmesiyle Kırşehir ile Sarıyahşi, Bala, Kaman başta olmak üzere çevre illerden de özellikle çiftçilere yönelik tarıma dayalı sanayiyi geliştirme noktasında çok önemli bir katkı sunulacak. İstihdam alanıyla 10 bin aileye dokunulacak ve Anadolu'da örnek gösterilecek bir proje gerçeklik kazanacak. Atıl durumdaki fabrika binası ve dev arazinin alınmasıyla üretim ve istihdama yönelik örnek bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Büyükşehir belediyelerinin bu projeye destek sunmasını önemsiyoruz."