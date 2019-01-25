Kırşehir'de Afgan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
Kırşehir'de Afgan uyruklu bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. 35 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının öldürülmeden önce komşularına gidip, "Polisi arayın" dediği ortaya çıktı.
Kırşehir'de Afgan uyruklu bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre Yenice Mahallesi Terme Caddesi üzerinde ikamet eden P. M.,'nin eşi S.M., evinde boğazı kesilmiş halde bulundu.
KOMŞULARINA, "POLİSİ ARAYIN" DEMİŞ
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Afgan uyruklu P.M.,'nin komşularına giderek polisi arayın ihbarı üzerine harekete geçti. Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı incelenme başlattı. Hayatını kaybeden S.M.,'nin 35 yaşında 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Polisin incelemesinin ardından S.M.,'nin cesedi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (40)
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Yurtdişinda bizim insanlarimiz nasil yabanci ise ulkemize yurtdisindan gelenler de yabancidir onun icin yadirgamiyalim yardimlaşalimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Buyrun yeni Türkiye yeni cahillerden bir olay dahaCevap Yaz Yayından Kaldır
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suriyeliler afganları dindarlık adı altında başımıza musallat edip gençlerimizin çocuklarımızın geleceği ile huzuru güveni ile oynayanlar utansinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Memleketi bu hale getirenler utansınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin.insanlıktan çıkmış bunu yapanlar. Inşallah bunu yapanlar hemen bulunur cezasını ceker.Cevap Yaz Yayından Kaldır