Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda son bölüm izle!

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda son bölüm izle!

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı Oda son bölüm izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Kırmızı Oda'nın 15. bölümünde; Boncuk (Burcu Biricik), anne (Sedef Akalın) ve babasıyla (Cenk Kangöz) yaşadığı travmatik geçmişinin ardından eşi Sadık'la (Onur Bilge) Hollanda'da geçirdiği günlerin psikolojisinde yarattığı yıkımı ve ermişlerin nasıl ortaya çıktığını Doktor Hanım'a anlatır. Hediye (Sezin Akbaşoğulları), bunca yıl annesi Neriman (Füsun Demirel) için yaşadıktan sonra yeni özgür hayatına nasıl uyum sağlayacağını bilemeyince Doktor Piraye duruma el atar. Selvi (Sema Keçik), oğlunu kaybetmenin acısıyla perişan haldeyken ziyaretine gelip yaralarını saran beklenmedik misafirleri Doktor Hanım'la paylaşır. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise farklı bir boyuta taşınır.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI!

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan