Kırmızı Oda'nın Can'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun yeni dizisi belli oldu
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Kırmızı Oda'nın Can'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun yeni dizisi belli oldu

09.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:37
Kırmızı Oda'nın Can'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun yeni dizisi belli oldu

Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterinin hayalindeki aşkı Can'ı canlandıran Feyyaz Şerifoğlu'nun kısmeti açıldı. Farklı projelerden teklif alan oyuncunun, yeni dizisi de belli oldu. İşte ayrıntılar...

Sevilen oyuncunun şimdilerde OGM Pictures imzalı farklı bir dizide oynayacağı gündeme geldi. Söz konusu projenin ise Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız isimli dizi olacağı iddia edildi.

Kaynak: Snob Magazin

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