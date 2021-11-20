Kırmızı Oda kaçta bitiyor? Kırmızı Oda saat kaçta bitecek?
TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda kaçta bitiyor? Kırmızı Oda saat kaçta bitecek?
Kırmızı Oda kaçta bitiyor? Kırmızı Oda saat kaçta bitecek? sorularının yanıtı merak ediliyor.
KIRMIZI ODA KAÇTA BİTİYOR?
Tv8 yayın akışına göre Kırmızı Oda yeni bölümünün başlangıç saati 20.00 gözüküyor. İlk bir saat önceki bölümünün gösterildiği dizinin yeni bölümü saat 21.00 itibari ile başlayıp, 23:50- 00:15 arasında bitiyor. Kırmızı Oda'dan sonraEmre Dorman ile Aklımdaki Sorular başlayacaktır. Yayın akışında bu saat 00:15 olarak gözükmekte. Kırmızı Oda'nın bu saate kadar bitmesi bekleniyor.
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