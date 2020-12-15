Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün? Kırmızı Oda son bölüm izle!
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Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün? Kırmızı Oda son bölüm izle!

15.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:03

İlk bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başaran Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün? Kırmızı Oda son bölüm izle!

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün? Kırmızı Oda son bölüm izle!

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN?

16. bölüm ile ekranlara gelecek Kırmızı Oda her Cuma saat 20.00'da TV 8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Oyuncu kadrosu haberimizde yer almaktadır.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM İZLE!

Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün? Kırmızı Oda son bölüm izle!

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