Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün? Kırmızı Oda son bölüm izle!
İlk bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başaran Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün? Kırmızı Oda son bölüm izle!
OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanan Kırmızı Oda 16. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda oyuncuları! Kırmızı Oda hangi gün? Kırmızı Oda son bölüm izle!
KIRMIZI ODA HANGİ GÜN?
16. bölüm ile ekranlara gelecek Kırmızı Oda her Cuma saat 20.00'da TV 8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Oyuncu kadrosu haberimizde yer almaktadır.
KIRMIZI ODA OYUNCULARI
Binnur Kaya
Tülin Özen
Burak Sevinç
Meriç Aral
Halit Özgür Sarı
Gülçin Kültür Şahin
Sezin Bozacı
Baran Can Eraslan