Kırmızı listede bulunan Balıkesir için vatandaş ne dedi
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Kırmızı listede bulunan Balıkesir için vatandaş ne dedi

17.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:13
Kırmızı listede bulunan Balıkesir için vatandaş ne dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen COVID-19 vakası sayılarını açıklamasının ardından, Balıkesir'de artış oranı 6-12 Mart arasında 257,60 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen COVID-19 vakası sayılarını açıklamasının ardından, Balıkesir'de artış oranı 6-12 Mart arasında 257,60 oldu.

Gün geçtikçe vaka sayıları artan Balıkesir'de vatandaşlar ise hala kurallara uyulmadığını belirtti. Vatandaş Gülbeyaz Atak, çok kötü durumda olduğumuzu insanların özellikle gençlerin maske takmadığını söyleyerek daha sıkı denetim istediğini belirtti.

Mustafa Ayan isimli vatandaş ise tedbirlere uyduğunu, vatandaşların da tedbirlere uymadığı takdirde başarı sağlanamayacağını söyledi. Ayan, ilk alınan rakamlarla son alınan rakamlar arasında da büyük bir fark olduğunu belirtti.

Vatandaş Bayram Korkut da, "Genel olarak tam kurallara riayet etmiyoruz, özellikle parklarda ben hafta sonu cumartesi gördüm çok yoğun bir kalabalık var. 65 yaş üstü de aynı şekilde özellikle market alışverişlerini bahane edip çok dışarı çıkan var. Kurallara uymamız lazım, özellikle maske mesafe ve hijyen kurallarına uymamız lazım ki bir an önce normal yaşamımıza dönelim" dedi. - BALIKESİR

Kırmızı listede bulunan Balıkesir için vatandaş ne dedi
Kırmızı listede bulunan Balıkesir için vatandaş ne dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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