Kırmızı kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada
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Kırmızı kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada

Kırmızı kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

KONYA'da bir apartmanın kapısını tornavidayla açıp içeri giren kişi, koridordaki bisikleti alıp kaçtı.

KONYA'da bir apartmanın kapısını tornavidayla açıp içeri giren kişi, koridordaki bisikleti alıp kaçtı. O anlar da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, 25 Haziran'da saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Hızırbey Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Üzerinde kırmızı kapüşonlu yağmurluk bulunan kişi, apartmanın kapısını tornavidayla zorla açıp içeri girdi. Şüpheli, burada oturan Ejder Bozdağ'ın bisikletini, apartmanın koridorundan alıp uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı, Bozdağ durumu polise bildirdi. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


Kırmızı kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada
Kırmızı kapüşonlu bisiklet hırsızı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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