İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı
Uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı 24 Eylül 2019 tarihinden beri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın, İstanbul'da gözaltına alındı.
Ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo, İstanbul'da gözaltına alındı.
YASADIŞI BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE'DE KALDI
Uyuşturucu kullanmaya teşvikten ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo (33) bugün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Türkiye'ye 20 Temmuz 2019 tarihinde girdiği belirlenen Maghsoudloo'nun, vize süresinin dolmasına rağmen yasa dışı bir şekilde Türkiye'de kalmaya devam ettiği belirlendi.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
İranlı rap sanatçısının uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.
Rap sanatçısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Videosu: İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı
-
Kırmızıyla arandı yakalandı morardı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bu kim beCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
hayda. hale bak, ülkede gizlenme, saklanma, barınma, sığınma. ne dingo ne de ahır kaldı,Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
Allahtan interpol arıyor. Bizim Türkiye''de aransaydı hemen Hossein''e özgürlük diye yollara dökülürdü salaklar.Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
-
Kapa çeneni gevşek dürbünlü..6 1 Yayından Kaldır