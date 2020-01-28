İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı
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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı 24 Eylül 2019 tarihinden beri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın, İstanbul'da gözaltına alındı.

28.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:46
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı

Ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo, 'da gözaltına alındı.

YASADIŞI BİR ŞEKİLDE 'DE KALDI

Uyuşturucu kullanmaya teşvikten ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo (33) bugün ekipleri tarafından gözaltına alındı. 'ye 20 Temmuz 2019 tarihinde girdiği belirlenen Maghsoudloo'nun, vize süresinin dolmasına rağmen yasa dışı bir şekilde Türkiye'de kalmaya devam ettiği belirlendi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

İranlı rap sanatçısının uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Rap sanatçısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı
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