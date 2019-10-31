31.10.2019 10:48

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Projeleri Destek Programı"na, Kırklareli İmam Hatip Ortaokulundan 8 proje başvurusu yapıldı.

Okul Müdürü İbrahim Şimşek, yaptığı açıklamada, proje başvurusu yapan öğretmenlere başarılar diledi.

Birinci özel çağrı kapsamında gençlerin "gönüllülük", "kültür ve sanat', "fiziksel aktivite", "egzersiz ve spor", "yenilikçi fikirler", "çevre bilinci" ve "hayvanların korunması" başlıklarındaki projelere destek verileceğini anımsatan Şimşek, başvuru yapan öğretmenlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 bin ile 25 bin lira arasında destek verileceğini belirtti.

Öğretmenlerin "Fuat Sezgin'le Turluyorum", "Kodla Değerime Değer Katıyorum", "Ör Dik Paylaş", "Sesim Işığın Olsun", "Oyunlarımız Mazi Olmasın", "Sabun İyi Gelecek", "Masal Limanı" ve "Çevre Temizlik ve Ağaçlandırma Ekibi" projelerini bakanlığa gönderdiklerini ifade eden Şimşek, her bir projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 8 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Bademlik Mahallesi ile Babaeski ilçesinin Hacıhasan, Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak, Gazikemal, Atatürk, Cumhuriyet ve Dindoğru mahallelerine yarın (1 Kasım) bir süre elektrik enerjisi verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, 8 mahallede de 09.00-13.00 saatleri arasında 4 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kaynak: AA