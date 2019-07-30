Babaeski'de 4 köy ve 1 mahallede elektrik kesintisine gidilecek.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Babaeski ilçesinin Osmaniye mahallesi ile Sofuhalil, Müsellim, Çavuşköy ve Kumrular köylerine yarın bir süre elektrik verilmeyecek.

Kesintiler, söz konusu mahalle ve köylerde 09.00-18.00 saatleri arasında 9 saat süreli uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.

-Yasağa rağmen denize girenlere tutanak

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 118 kişi hakkında tutanak düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Bunun üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri de halkı denize girmemeleri için uyardı.

Tüm uyarılara ve yasağa rağmen denize girdiği tespit edilen 118 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı. Ekipler son bir ayda aynı bölgede denize giren 776 kişi hakkında da tutanak tutmuştu.

Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.

Kaynak: AA