Kırklareli'nden Kısa Kısa

Demirköy Belediye Başkanı Muhlis Yavuz, yaşlı ve hastaları ziyaret etti.

Yavuz, yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

İstek ve sıkıntıları da dinleyen Yavuz, her fırsatta yaşlı ve hastaları ziyaret ettiğini söyledi.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Yavuz, bu nedenle yaşlılara gereken hassasiyeti göstermek gerektiğini ifade etti.

Hastaları da ziyaret ederek moral vermeye çalıştıklarını anlatan Yavuz, ev ziyaretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bez torba kampanyası



Lüleburgaz Belediyesince bez torba kampanyası başlatıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla kampanya başlatıldığı bildirildi.



Kampanya kapsamında 5 cam yada pet şişe teslim eden vatandaşlara bez torba hediye edileceği belirtildi.



4 noktadan şişelerin teslim alınarak torbaların hediye edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer alıyor, "Lüleburgaz olarak hep birlikte çevre dostu torba kullanalım. 5 cam şişe veya pet şişe getirene bez torba hediye ediyoruz. Şişeleri getir, torbanı al."



Açıklamada, şişelerin kapalı pazar yeri, Kongre Meydanı, Ekin Atölyesi ve Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde teslim alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA