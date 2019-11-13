Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı
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Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

13.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:36
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 10 şüpheli yakalandı

'nde düzenlenen operasyonda, izinsiz kazı yapan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Hamidiye ve Aksicim köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.


Ekipler, üç bölgede eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 10 şüpheliyi kaçak kazı yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kazıda kullanılan malzemelere el kondu.

Kaynak: AA
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