Kırklareli'nde asayiş
Kırklareli'nde bir kişi odun kestiği sırada parmağının kopması sonucu yaralandı.
09.08.2020 12:15 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:19
Kırklareli'nde bir kişi odun kestiği sırada parmağının kopması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kızılcıkdere köyünde H.T, balta ile odun kestiği sırada parmağı odunların arasına sıkıştırdı.
Parmağı kopan H.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yüksekten düşme
Demirköy'de balkonundan düşen çocuk yaralandı.
Sivriler köyünde M.Ç, evinin balkonunda oynadığı sırada yaklaşık bir metre yükseklikten düştü.
Yaralanan çocuk, ailesi tarafından Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan M.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA