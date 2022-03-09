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Kırıkkaleli halk ozanı Hacı Taşan anılıyor

AA - Talat Ünver - Güncel
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Kırıkkaleli halk ozanı Hacı Taşan anılıyor

Halk ozanı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Hacı Taşan, vefatının 39. yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde anıldı.

KIRIKKALE (AA) - Halk ozanı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Hacı Taşan, vefatının 39. yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde anıldı.

Keskin Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Taşan'ın oğlu Sondur Taşan ve kızı Sevda Tezcan ile ilçe protokolü Taşan'ın mezarına karanfil bıraktı.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Hacı Taşan Kültür Merkezi'nde davam eden törende konuşan Kaymakam Çil, Taşan'ın Keskin ve İç Anadolu'da büyük ağırlığa sahip bir halk ozanı olduğunu söyledi.

Taşan isminin Keskin'le özdeşleştiğini anlatan Çil, ölümünün 39. yıl dönümünde ozanı rahmetle ve minnetle andığını dile getirdi.

Törende, Taşan'ın oğlu ile Kırıkkale Ustalar Topluluğu'nca müzik dinletisi sunuldu.

AA / Talat Ünver - Güncel

Türk Halk Müziği, Dede Yıldırım, Hacı Taşan, Kırıkkale, Güncel, Haberler

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