Kırıkkale-Kayseri kara yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale-Kayseri kara yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

15.02.2021 23:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:38
Kırıkkale-Kayseri kara yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kırıkkale-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kırıkkale-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran yoğun kar ve tipi nedeniyle kentte ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kırıkkale-Kayseri kara yolu, Keskin Organize Sanayi Kavşağı'ndan itibaren her iki istikamette ulaşıma kapatıldı.

Trafik ekipleri, araçları durdurarak geçişlere izin vermedi.

Buzlanma nedeniyle kara yolunda 3 tır, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet, 2 minibüs ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada maddi hasar oluştu.

Kara yolları ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan yoğun karın, kentte yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Osman Kavala Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Acun Ilıcalı Meghan Markle Mustafa Sandal Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ömer Ali Cenk Tosun Mesut Özil Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale-Kayseri kara yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 23:38:35. #1.15#
title