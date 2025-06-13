KIRIKKALE HAVA DURUMU: 14 Haziran Cumartesi günü Kırıkkale'de hava durumu nasıl? Kırıkkale haftalık hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Kırıkkale'de de etkili olmaya başladı. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Haziran 2025 Cumartesi günü için hazırladığı hava durumu raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 14 Haziran 2025 Cumartesi günü Kırıkkale'de hava durumu nasıl olacak? Kırıkkale'de hava nasıl? İşte, detaylar...

YARIN KIRIKKALE'DE HAVA DURUMU NASIL?

14 Haziran 2025 Cumartesi günü Kırıkkale'de hava durumu genel olarak parçalı bulutlu geçecek.

Günlük Hava Durumu Özeti:

En Yüksek Sıcaklık: 29°C

En Düşük Sıcaklık: 17°C

Hava Durumu: Parçalı Bulutlu

KIRIKKALE'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kırıkkale hava durumu