Korkunç kaza! Seyir halindeki TIR, kamyon ve minibüs çarpıştı: 2 ölü, 17 yaralı

Korkunç kaza! Seyir halindeki TIR, kamyon ve minibüs çarpıştı: 2 ölü, 17 yaralı

Kırıkkale-Ankara Karayolunda seyir halindeki 1 TIR, 1 kamyon ve 1 yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Seyir halindeki TIR, kamyon ve minibüs çarpıştı: 2 ölü, 17 yaralı

Kırıkkale-Ankara Karayolunda 1 TIR, 1 kamyon ve 1 yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara Karayolunun 3. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen 1 tır, 1 kamyon ve özel bir servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüsteki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

D-200 KARAYOLU 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

D-200 Ankara karayolu ise yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza sonrası ilk görüntüler;

Kaynak: İHA
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