Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ağır 5 yaralı

KIRIKKALE'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde doğru Kırıkkale'de Ankara- Samsun Karayolu 12'inci kilometresinde üzerinde meydana geldi. Samsun'dan Ankara istikametine doğru ilerleyen Salih Taylan (45) idaresindeki 06 FF 7193 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Serhan Kaya'nın kullandığı 28 K 6519 kamyon ve Mustafa Karaçam'ın kullandığı 26 TF 858 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç orta refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza da sürücü Salih Taylan ile birlikte aynı araçta bulunan Yunus Akdemir, Vahide Taylan, Yıldız Akdemir (21) ve Miraç Şaban Akdemir (2) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Salih Taylan bulunduğu yerden çıkartıldı. Beş yaralı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Taylan'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.