Kırıkkale'de kurulan tesiste ayda 45 milyon maske üretilecek
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Kırıkkale'de kurulan tesiste ayda 45 milyon maske üretilecek

Kırıkkale'de kurulan tesiste ayda 45 milyon maske üretilecekKIRIKKALE Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan 160 kadının çalıştığı tesiste ayda 45 milyon cerrahi maske üretilecek.

Kırıkkale'de kurulan tesiste ayda 45 milyon maske üretilecek
16.05.2020 22:55 | Son Güncelleme: 16.05.2020 22:56

Kırıkkale'de kurulan tesiste ayda 45 milyon maske üretilecek

KIRIKKALE Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan 160 kadının çalıştığı tesiste ayda 45 milyon cerrahi maske üretilecek.

Makina Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu Genel Müdürlüğü ile Kırıkkale Valiliği işbirliğinde kurulan tesiste günlük 1,5 milyon maske üretilecek. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ile MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, tesiste inceleme yaptı. Vali Sezer, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayda üretilecek 45 milyon maske, koronavirüs ile mücadele kapsamında maske ihtiyacının karşılanması için 81 ile gönderilecek. Tesiste maske üretiminde kullanılan makineler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla MKE Kurumu tarafından üretildi. Maske üretiminde kullanılacak malzemeler ise Devlet Malzeme Ofisi tarafından ücretsiz sağlanacak.

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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

Kırıkkale'de kurulan tesiste ayda 45 milyon maske üretilecek

Kaynak: DHA

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