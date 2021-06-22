Kiraz ilçesinde 5 bin metrekarelik çok amaçlı pazar yeri törenle hizmete açıldı
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Kiraz ilçesinde 5 bin metrekarelik çok amaçlı pazar yeri törenle hizmete açıldı

Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Kiraz ilçesinde belediye tarafından yapılan 5 bin metrekarelik çok amaçlı pazar yeri törenle hizmete açıldı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde belediye tarafından yapılan 5 bin metrekarelik çok amaçlı pazar yeri törenle hizmete açıldı.

İstiklal Mahallesi Sabit Arlı Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Baki Yazan'ın 17 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oğlu Cem Yazan'ın isminin verildiği "Kiraz Belediyesi Cem Yazan Çok Amaçlı Pazar Yeri"nin açılışı için tören düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Bilal Uçar, törende yaptığı konuşmada, yeni pazar yerinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ile daha güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.

Uçar, AK Parti olarak 20 yıldan beri bu ülkeye hizmet ettiklerini belirterek, "Türkiye bölgesinde lider ülke haline geldi. Son 1,5 yılda hepinizin malumu bir musibetle karşı karşıya kaldık. Ama tünelin ucu göründü. Eskisi gibi birbirimizle oturup hasbihal edeceğiz. Daha çok çalışacağız. Biz cumhur ittifakı olan MHP ile uyum içinde vatandaşımızın beklediği hizmetler için vatandaşlarımızın isteklerini nasıl yerine getirebiliriz diyerek çalışıyoruz." dedi.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da Kiraz Belediyesi Cem Yazan Çok Amaçlı Pazar Yeri'ni hizmete kazandırdıklarına dikkati çekerek, "Pazar yerinde tezgah açan arkadaşlarımız biraz sıkıntı çektiler, hepsinden helallik istiyorum, sabırla beklediler. En güzel yerde en güzel şekilde onlara hizmet vereceğiz. Kiraz'daki ve civar ilçelerdeki esnaflara hayırlı olsun. Emeği geçen eli değen herkesten Allah razı olsun. Yakın zamanda meclis üyemizin oğlunu kaybetmiştik. Cem kardeşimizi, buraya ismini verdik. Allah gani gani rahmet eylesin. Uzun yıllar her gördüğümüzde burada adını yaşatalım." diye konuştu.

Özçınar, ilçe sakinlerine yakın zamanda çok daha güzel müjdeler vereceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Batu Sarıoğlu, Uçar, Özçınar ve belediye meclis üyeleri, pazar yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Kiraz ilçesinde 5 bin metrekarelik çok amaçlı pazar yeri törenle hizmete açıldı
Kiraz ilçesinde 5 bin metrekarelik çok amaçlı pazar yeri törenle hizmete açıldı
Kiraz ilçesinde 5 bin metrekarelik çok amaçlı pazar yeri törenle hizmete açıldı
Kiraz ilçesinde 5 bin metrekarelik çok amaçlı pazar yeri törenle hizmete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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Kiraz ilçesinde 5 bin metrekarelik çok amaçlı pazar yeri törenle hizmete açıldı - Haberler
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