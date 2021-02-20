Kiraz'da kapalı pazar yerinin temeli atıldı

Kiraz'da 5 bin metrekarelik kapalı pazar yerinin temeli törenle atıldı.

Törende konuşan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar çok amaçlı bir pazar yerini ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Pazar yerinin özelliklerinden bahseden Özçınar, "5 bin metrekarelik kapalı alan ve içerisinde tuvalet, bebek emzirme odası ve bekleme alanlarının da olacağını belirtmek istiyorum. Küçük Menderes Havzasının ilk büyük kapalı pazar alanı esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Temel atma törenine Kiraz Kaymakamı Batuhan Sarıoğlu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı