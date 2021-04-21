Kiralanan evde kumar oynayan 11 kişiye 42 bin lira ceza
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Kiralanan evde kumar oynayan 11 kişiye 42 bin lira ceza

Kiralanan evde kumar oynayan 11 kişiye 42 bin lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde kiralık olarak tutulan evde kumar oynayan 11 kişiye, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlalden ve kumar oynamaktan 42 bin 666 lira cezai işlem uygulanırken, evi kiraladığı belirlenen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kiralık olarak tutulan evde kumar oynayan 11 kişiye, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlalden ve kumar oynamaktan 42 bin 666 lira cezai işlem uygulanırken, evi kiraladığı belirlenen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesinde bir kişinin kiraladığı evi kumarhaneye çevirdiği belirlendi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evde yapılan denetimde, içerde kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye kumar oynamak, maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 42 bin 666 lira cezai işlem uygulandı. Evde bulunan 160 lira para ve 108 adet iskambil kağıdına el konuldu. Evi kiraladığı belirlenen kişi hakkında ise kumar oynatmak ve oynanması için yer temin etmek suçundan hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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