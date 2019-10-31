Kimsenin arayıp sormadığı talihsiz kadının cesedi mumyalaşmış halde bulundu

Kimsenin arayıp sormadığı talihsiz kadının cesedi mumyalaşmış halde bulundu

İspanya'nın başkenti Madrid'de faturaları otomatik ödendiği için kimsenin arayıp sormadığı yalnız kadının, 15 yıl önce öldüğü anlaşıldı.

31.10.2019 10:00
Kimsenin arayıp sormadığı talihsiz kadının cesedi mumyalaşmış halde bulundu

1926'da doğan Isabel Rivera Hernandez adlı kadın 1965'te bir apartmana taşındı. Juan Molina Munoz adlı mimarla birlikte yaşıyordu. Munoz'un apartmanda yöneticilik yaptığı dönemde çiftin komşularıyla arası açıldı. Munoz'un ölümünün ardından yalnız kalan kadın, bir tek kapıcıyla iletişim kuruyordu. Binaya interkom sistemi kurulunca kapıcı da kovuldu.

TÜM MASRAFLARI İÇİN TALİMAT VERMİŞ

Isabel Rivera Hernandez en son Eylül 2004'te görüldü. Tüm masrafları için otomatik ödeme talimatı verilmişti. Aidatı, faturası tıkır tıkır ödeniyordu. Kimse de nerede olduğunu sormuyordu. Sonunda yeğeni, bir dava için kadına ulaşmak istediğinde itfaiyeciler evine balkondan girdi. Kadın banyoda doğal sebeplerden ölmüştü. Üstelik öleli 15 yıl olmuştu.

MUMYALAŞMIŞ HALDE BULUNDU

Banyodaki nemli ortam ve havalandırmanın iyi çalışması nedeniyle ceset bozulmadan mumyalaşmış, bu nedenle kokmamıştı. Kadının komşularından Emilio Munoz "Faturaları ödendiği için yaşadığını düşündüm" dedi. Apartmanın altındaki bankanın yetkilisi "Faturaları ödenmesine rağmen hiç günlük harcama olmamasından şüphelenip evine gitmiştim. Ama kapı açılmayınca umursamamıştım" dedi.

BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI

Bu ayın başında Almanya'da 7 katlı binada çıkan yangının ardından güvenlik gerekçesiyle binayı tahliye eden itfaiye, 8 yıl önce ölen Heinz H.'nin (59) cesedini bulmuştu. Heinz H.'nin faturaları da otomatik ödemede olduğu için kimse öldüğünden şüphelenmemişti.


VİDEO: Kimsenin arayıp sormadığı talihsiz kadının cesedi mumyalaşmış halde bulundu
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YORUMLAR (9)

  • TABZON 61:
    Bİ CESET KENDİ KENDİNE MUMYALŞMAZ VE NEMLİ ORTAMDA DAHA ÇABUK ÇÜRÜRHABER İNANDIRICE DEĞİL
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  • YALAN:
    ölünün ne faturası olacak. bir lamba yansa 1 kuruş vb. demekki sabit fatura oralarda elektrik, su ne kadar harcasa harcasın sabit demekki. başkada açıklaması yok. yada yalan haber.
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  • POYRAZ49:
    İnandırıcı değildi bu haber, bir kaç günde kokan ceset nasıl olmuşta on beş yıl kalmış asla inandırıcı değildir. . .
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  • YALAN:
    ne ortam şartı? eski mısırlı mı bu? mumya mı? düpedüz yalan haber
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  • LODOS69:
    haberi iyi oku. banyo ortamında ceset ortam şartlarından dolayı bozulmamış. onun için de herhangi bir koku, moku olmamış. dingil.
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