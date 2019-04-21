Kimliği Belirsiz Kadın, Şehit Cenazesinde Kılıçdaroğlu'na Seccade ile Saldırdı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı. Saldırı anında öfkeli bir kadının eline geçirdiği seccade ile Kılıçdaroğlu'na vurmaya çalışması dikkat çekti.