Kimliği Belirsiz Kadın, Şehit Cenazesinde Kılıçdaroğlu'na Seccade ile Saldırdı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğradı. Saldırı anında bir kadının eline geçirdiği seccade ile Kılıçdaroğlu'na vurmaya çalışması dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı. Saldırı anında öfkeli bir kadının eline geçirdiği seccade ile Kılıçdaroğlu'na vurmaya çalışması dikkat çekti.