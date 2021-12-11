Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor? Kim Milyoner Olmak İster stüdyo nerede? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor?

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEREDE ÇEKİLİYOR? STÜDYO NEREDE?

Kim Milyoner Olmak İster programı ATV stüdyolarında çekilmektedir. Kim Milyoner Olmak İster İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde çekiliyor. Programın çekildiği stüdyo İstanbul'da Bahçelievler'de yer almaktadır. Bahçelievler'deki ATV stüdyolarında çekim yapılmaktadır.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA?

Kim Milyoner Olmak İster ATV'de yayınlanıyor. Program genelde Cuma akşamları yeni bölümü ile ekranlara gelmektedir. Fakat bazen hafta sonları da yayınlanabiliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLER

Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri Atv'de yayımlanan Türk yarışma programı. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmaktadır.

Kim Milyoner Olmak İster?, Cuma ve Pazar akşamları saat 20.00'de Atv'de yayımlanmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunulmuştur. Daha sonra Selçuk Yöntem, 3 yıl programın sunuculuğunu üstlenmiştir. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yapmıştır. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.

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