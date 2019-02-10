Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan Gaziantepli Yarışmacı, Stüdyoyu Kahkahaya Boğdu
Atv'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e, Gaziantepli yarışmacı Mehmet Akar damga vurdu. Yarışmacı, şivesiyle Murat Yıldırım'ı ve stüdyodakileri kahkahaya boğdu.
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster Yarışması802'inci bölümü dün gece yayınlandı. Kim Milyoner Olmak İster'de Gaziantep'ten katılan Mehmet Akar isimli bir yarışmacı stüdyoda renkli anların yaşanmasına sebep oldu.
BİLDİĞİ HER SORU SONRASI OYNADI
Yarışmaya Gaziantep'ten katılan Mehmet Akar isimli yarışamcı şivesi ve sempatik hareketleriyle stüdyodakilere ve Murat Yıldırım'a kahkaha attırdı. Gaziantep'in yemeklerinden bahseden Akar Murat Yıldırım'ın Gaziantep'e gittiğini öğrenince "Gurban olam" dedi. Bildiği her soru sonrası stüdyoda oynayan yarışmacı yarışmanın sonunda 30 bin TL'lik ödülü kazandı.
BÜTÜN JOKERLERİNİ KULLANDI
Bütün jokerlerini kullanan yarışmacı 1989'da bir aile kaç kuşağının hayatta olmasıyla Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmiştir sorusunda kararsız kalınca 30 bin TL'yi alarak yarışmadan çekildi.
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Ön elemenin yapıldığı , belli kriterleri olan bilgi yarışmasında şaklabanlığın gereği yoktu. Reyting uğruna mı ?Ne hale geldiğimizin göstergesi mi?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yarışmanın kalitesini bozmuş. Seviyesiz buldum, sonuna kadar dayanamadım kapattım. Her davranışın zemini ve yeri var. YazıkCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Az konuşmak iyidir.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Lan salaklar adami elestireceginize kendinize baksananiz adam dün yarışmada çok eğlenceliydi iyi adamdı bence (Küfür edecektimde müsait değil)Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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güzel insan yüzünden belli olurCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır