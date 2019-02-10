Kim Milyoner Olmak İster'e Katılan Gaziantepli Yarışmacı, Stüdyoyu Kahkahaya Boğdu

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster Yarışması802'inci bölümü dün gece yayınlandı. Kim Milyoner Olmak İster'de Gaziantep'ten katılan Mehmet Akar isimli bir yarışmacı stüdyoda renkli anların yaşanmasına sebep oldu.

BİLDİĞİ HER SORU SONRASI OYNADI

Yarışmaya Gaziantep'ten katılan Mehmet Akar isimli yarışamcı şivesi ve sempatik hareketleriyle stüdyodakilere ve Murat Yıldırım'a kahkaha attırdı. Gaziantep'in yemeklerinden bahseden Akar Murat Yıldırım'ın Gaziantep'e gittiğini öğrenince "Gurban olam" dedi. Bildiği her soru sonrası stüdyoda oynayan yarışmacı yarışmanın sonunda 30 bin TL'lik ödülü kazandı.

BÜTÜN JOKERLERİNİ KULLANDI

Bütün jokerlerini kullanan yarışmacı 1989'da bir aile kaç kuşağının hayatta olmasıyla Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmiştir sorusunda kararsız kalınca 30 bin TL'yi alarak yarışmadan çekildi.