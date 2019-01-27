Kim Milyoner Olmak İster'de "Atatürk" Sorusuna İki Joker Kullanan Yarışmacı, Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru yarışmacıya zor anlar yaşattı. "Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı?" sorusuna 2 joker hakkını kullanan yarışmacı sosyal medyada da gündem oldu.

İKİ JOKER HAKKINI KULLANDI

Soru 20 yaşındaki gazetecilik bölümü öğrencisi olan Kübra adlı yarışmacıya soruldu. Yarışmacı sorudan emin olamayınca iki jokerini kullanmak zorunda kaldı.

MURAT YILDIRIM TEPKİSİNİ GİZLEYEMEDİ

İlk önce yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı iki şık arasında da kalınca telefon joker hakkını da kullanmak istediğini belirtti. Duruma Murat Yıldırım'ın tepkisi ise "eyvah" oldu.

SERT ELEŞTİRİLER GELDİ

Telefonla joker hakkını kullanan yarışmacı soruya arkadaşının yardımıyla doğru cevap verdi. Yarışmanın yayınlanmasının ardından genç yarışmacıya sosyal medya üzerinden sert eleştiriler geldi.