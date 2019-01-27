Kim Milyoner Olmak İster'de "Atatürk" Sorusuna İki Joker Kullanan Yarışmacı, Sosyal Medyada Gündem Oldu
ATV'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan "Atatürk" sorusu programa damga vurdu.
Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru yarışmacıya zor anlar yaşattı. "Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı?" sorusuna 2 joker hakkını kullanan yarışmacı sosyal medyada da gündem oldu.
İKİ JOKER HAKKINI KULLANDI
Soru 20 yaşındaki gazetecilik bölümü öğrencisi olan Kübra adlı yarışmacıya soruldu. Yarışmacı sorudan emin olamayınca iki jokerini kullanmak zorunda kaldı.
MURAT YILDIRIM TEPKİSİNİ GİZLEYEMEDİ
İlk önce yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı iki şık arasında da kalınca telefon joker hakkını da kullanmak istediğini belirtti. Duruma Murat Yıldırım'ın tepkisi ise "eyvah" oldu.
SERT ELEŞTİRİLER GELDİ
Telefonla joker hakkını kullanan yarışmacı soruya arkadaşının yardımıyla doğru cevap verdi. Yarışmanın yayınlanmasının ardından genç yarışmacıya sosyal medya üzerinden sert eleştiriler geldi.
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mahallede dedikoduyu süper yaparlar her şeyi biliyorum tipler bunlar ama kafa nato mermer ot kafalıCevap Yaz 4 Yayından KaldırZIRTO: geri zekalı anasının babasının utanç kaynağı canlı kızlara hakaret olurYayından Kaldır
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Yarışmayı İzlemedim. Bu soruyu bilmemesini sadece heyecanına veririm. Yoksa Atatürkün doğumunu ve cumhuriyetin kuruluş tarihini o yaştaki bir kişi bilemiyorsa çok yazık. Bir de elemelerden geçip oraya kadar geliyorlar.Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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piyango bu genc kızımız vurmus uzudum mıllete esek nasıl anırır dıye sorarlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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fatih sultan mehmet 18 19 yaşlarında istanbulu Fethetti bunu bilmek kafi şimdi 25 30 yaşındaki kazık kadar insanlar gereksiz bilgileri beynine doldurmadıgı için kızı suclar oldu 4 köşe odanın içinde elinde telefon ile hadi oradanCevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır