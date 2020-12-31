Kim Milyoner Olmak İster 31 Aralık Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster Burak Kut 125 Bin TL'lik soru!

31 Aralık Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 125 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 125 Bin TL'lik soru! Hangisi, sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara 1991'den beri Harvard Üniversitesinde verilen "Ig Nobel Ödülleri" 'ni kazanan çalışmaların konularından biri değildir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 30 BİN LİRALIK SORUSU

Hangisi, sıra dışı ve saçma bilimsel araştırmalara 1991'den beri Harvard Üniversitesinde verilen "Ig Nobel Ödülleri" 'ni kazanan çalışmaların konularından biri değildir?

A- Penguenler takma kanatla uçabilir mi?

B-Ağaçkakanların başı neden ağrımaz

C-Adı olan inek, olmayandan fazla süt verir mi?

D-Kediler hem katı hem sıvı sayılabilir mi?

DOĞRU CEVAP :