Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kim Kardashian, ABD'de büyük bir izleyici kitlesi bulunan 'Keeping Up with the Kardashians' 18'inci bölümünde ablası Kourtney Kardashian ile yumruk yumruğa kavga etti. Günlerdir dünya basınında yer alan kavga görüntülerinde yeni bir detay ortaya çıktı. ATTIĞI TOKATLA KARDEŞİNİN YÜZÜNDEKİ MAKYAJ DUVARA SIÇRADI Kim Kardashian ve ablası Kourtney, beraber çektikleri Keep Up With Kardashian progmanın çekimleri sırasında sözlü olarak tartışmaya başladı. Sinirlerine hakim olamayan Kim, ablasının üzerine yürüyüp üst üste tokat attı. Bu sırada Khloe, kız kardeşlerini ayırmaya çalıştı ama başarılı olmadı. Kim, Kourtney'e tokat atmaya devam edince Kourtney, Kim'e çok sert bir tokat attı. Yayınlanan kavga görüntüsünde dikkatli olan izleyiciler, Kourtney'in Kim'e attığı tokat sonrası Kim'in yüzündeki makyajın fırlayıp duvara yapıştığını fark etti. Kız kardeşlerini ayırmaya çalışan Khloe ise duvarı temizledi. Kim'in makyajının duvara yapışması sosyal medyada günün konusu oldu. PROGRAMDAN ÇEKİLECEK Mİ? Kim Kardashain yaptığı açıklamada kız kardeşi ile kavgalarının çok şiddetli olduğunu bu nedenle program çekimlerinin bir hafta uzadığını söyledi. Kavgadan, sonra Kourtney yaptığı açıklamada Kim'le yaşadıkları kavgalara artık dayanamadığını bu nedenle programdan çekilebileceğini açıkladı.