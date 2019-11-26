Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim
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Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim

Kalçasıyla ün kazanan dünya starı Kim Kardashian, ABD Başkanı Trump'la konuştuktan sonra radikal bir karar aldı. Trump'ın "Yatarak poz verme" çağrısı üzerine Kardashian çıplak poz vermeyeceğini açıkladı.

26.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:33
Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim

Yıllardır fiziğiyle uluslararası gündemini meşgul eden ve geniş kalçalarıyla fenomen olan , bundan sonra çıplak poz vermeyeceğini açıkladı. Dünya yıldızının bu kararı almasında en büyük pay ise Trump'ın, "Yatarak poz verme" çağrısı oldu.

TRUMP UYARDI

Geçtiğimiz haziran ayında, yeni başladığı hukuk eğitimi kapsamında Beyaz Saray'a bir ziyaret gerçekleştiren ve avukat olmak isteyeceğini açıklayan Kardashian'ın bu kararında, söylentilere göre ABD Başkanı Trump'ın önerileri etkili oldu.

Trump'ın "Ciddiye alınmak istiyorsan masanın üzerinde yatarak poz vermemelisin" öğütlerini dikkate alan Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir söyleşide, "İleride çocuklarımın benim bu pozlarımı görmelerini istemiyorum. O yüzden bundan sonra sosyal medya hesaplarımda bu tür paylaşımlarda bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.

"ÖLENE KADAR PAYLAŞACAĞIM"

Kim Kardashian, geçtiğimiz senelerde söylediği "Ölene kadar çıplak selfielerimi paylaşacağım" sözleriyle oldukça ses getirmişti.


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