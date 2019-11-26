Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim
Kalçasıyla ün kazanan dünya starı Kim Kardashian, ABD Başkanı Trump'la konuştuktan sonra radikal bir karar aldı. Trump'ın "Yatarak poz verme" çağrısı üzerine Kardashian çıplak poz vermeyeceğini açıkladı.
Yıllardır fiziğiyle uluslararası magazin gündemini meşgul eden ve geniş kalçalarıyla fenomen olan Kim Kardashian, bundan sonra çıplak poz vermeyeceğini açıkladı. Dünya yıldızının bu kararı almasında en büyük pay ise Trump'ın, "Yatarak poz verme" çağrısı oldu.
TRUMP UYARDI
Geçtiğimiz haziran ayında, yeni başladığı hukuk eğitimi kapsamında Beyaz Saray'a bir ziyaret gerçekleştiren ve avukat olmak isteyeceğini açıklayan Kardashian'ın bu kararında, söylentilere göre ABD Başkanı Trump'ın önerileri etkili oldu.
Trump'ın "Ciddiye alınmak istiyorsan masanın üzerinde yatarak poz vermemelisin" öğütlerini dikkate alan Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir söyleşide, "İleride çocuklarımın benim bu pozlarımı görmelerini istemiyorum. O yüzden bundan sonra sosyal medya hesaplarımda bu tür paylaşımlarda bulunmayacağım" ifadelerini kullandı.
"ÖLENE KADAR PAYLAŞACAĞIM"
Kim Kardashian, geçtiğimiz senelerde söylediği "Ölene kadar çıplak selfielerimi paylaşacağım" sözleriyle oldukça ses getirmişti.
Haber Videosu: Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim
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BU TÜRK İSLAM DÜŞMANI ERMENİ YAHUDİSİ KARI. . SOYKIRIM DİYEN ET YIĞINI. . . AŞAĞILIK PİSLİĞİN LANETİN TEKİ. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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miğde bulandırıcı bir kadınCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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bu türk düşmanı ermenin neden haberini paylaşıyorsunuz bize bunun çıplaklığından kocası düşünsün iğrenç mahlukkkkkkCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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İĞRENÇCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İğrençCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BU NEDİR ABİ YA AŞURE KAZANI GİBİ??????Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
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ERMENI DESEYDIN2 Yayından Kaldır
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Aşure nedir benzetecek başka bşy bulamadın mı ?2 Yayından Kaldır