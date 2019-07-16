Kilo aldığı söylenen Aleyna Tilki, sarı bikinili paylaşımıyla eleştirilere cevap verdi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı ilginç paylaşımlarla da kendisinden söz ettiren Tilki, bundan birkaç hafta önce gazetelere yansıyan bikinili kareleriyle olay yaratmıştı.

BİKİNİLİ PAYLAŞIMIYLA KİLO ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Kilolu olduğu yönünde eleştiriler alan Tilki, Instagram hesabından havuz başında çekilmiş bikinili karelerini paylaştı. Tilki, yaptığı son paylaşımlarda sarı bikinisi ile kilo aldığı haberlerine bu şekilde cevap verdi.

"MİNİK CİVCİV"

"Fazla kilolusun" eleştirilerinden başı ağrıyan genç şarkıcının detoksa başladığı öğrenildi. Takipçileri sarı bikinisiyle yaptığı paylaşımında Tilki için "Minik Civciv" benzetmesi yaptı.