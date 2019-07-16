Kilo aldığı söylenen Aleyna Tilki, sarı bikinili paylaşımıyla eleştirilere cevap verdi
Yaz aylarının başında bikinili görüntülenen ancak kilo aldığı için eleştirilen Aleyna Tilki, havuz başında çekildiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı ilginç paylaşımlarla da kendisinden söz ettiren Tilki, bundan birkaç hafta önce gazetelere yansıyan bikinili kareleriyle olay yaratmıştı.
BİKİNİLİ PAYLAŞIMIYLA KİLO ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ
Kilolu olduğu yönünde eleştiriler alan Tilki, Instagram hesabından havuz başında çekilmiş bikinili karelerini paylaştı. Tilki, yaptığı son paylaşımlarda sarı bikinisi ile kilo aldığı haberlerine bu şekilde cevap verdi.
"MİNİK CİVCİV"
"Fazla kilolusun" eleştirilerinden başı ağrıyan genç şarkıcının detoksa başladığı öğrenildi. Takipçileri sarı bikinisiyle yaptığı paylaşımında Tilki için "Minik Civciv" benzetmesi yaptı.
YORUMLAR (7)
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yazık seni bu hallere getirenlere. hala çocuksun ve öyle kalacaksın. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Abazalar kuduruyordurCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ercan Neredesin Kankammm=) Yılın BombasıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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arama boşuna. MARSA çıktı. dingil.Yayından Kaldır
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Adnanoktarın kedicikleri gibi oluyor yakında popo gittikçe büyüyor. iğrenç ötesi bikinileri giymeye başlar :D bilmem ne babuna gibi olur :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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lokum ya lokum bayilyirum bunaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yazık seni bu hallere getirenlere. . çocuksun daha. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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