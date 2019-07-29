Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun klibi trend listesinde birinci oldu
Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile düet yapan rapçi Killa Hakan'ın şarkısı sosyal medyada trend oldu. Rap dünyasının sevilen isimlerinin yer aldığı şarkı 2 milyon izlenmeye yaklaştı.
Yeni albümünde Ceza, Ezhel ve Ben Fero gibi isimlerle düet yapan Killa Hakan sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. 4 ünlü ismi şarkısı kısa sürede 2 milyon izlenmeye ulaştı.
TREND OLDULAR
Fight Kulüp şarkısıyla ünlü isimleri bir araya toplayan Killa Hakan, YouTube Trend listesinde birinci sırada yer aldı. Hakan aynı zamanda Twitter'da da Trend Topic listesine girdi.
KİLLA HAKAN KİMDİR?
Rap müzik dünyasının ünlü isimlerinden Killa Hakan gerçek ismi ile Hakan Durmuş 1973 yılında Almanya, Berlin'de dünyaya gelmiştir. Babasının koyu bir Trabzonsporlu olması sebebi ile herkes tarafından Trabzonlu olarak bilinmektedir. Ancak anne tarafından aslen Sivas, baba tarafından ise aslen Tokat'lıdır. Ailesi 1960'lı senelerde Almanya'ya göç etmiştir. Babası eski Milli güreşçi Ali Rıza Durmuş'tur. Bir çok başarıya imza atmış madalyalar kazanmış bir isimdir.
Gençlik yıllarında cezaevi ile tanışmış ve hapiste kaldığı sürelerde rap sözleri yazmaya başlamıştır. Almanya'da polislerin Türklere olan tutumları nedeni ile hapse girmiş ve çıkmıştır. Ardından tekrar bir polise Nazi, yani ırkçı dediği gerekçesi ile hapse girmiş ve 4 ay hapis yatmıştır.
Almanya'da Türkçe rap yaparak Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtan Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta süresince Top 10 listesinde kalmayı başaran tek Türk rap sanatçısıdır.
Sosyal medya hesaplarının sonunda kullandığı, sözlerini yazdığı ve çok sık 36 sayısının geçtiği bestelerinde 36'nın anlamı doğup yetiştiği yer olan Kreuzberg City'nin posta kodu'dur.
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Norm Ender en güzel cevabı verdi bunlaraCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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BAŞKA BİŞEYİN ZİRVESİNE OTURURLAR ÇÖP YAPTIKLARI PARÇA . KİLLA HAKAN FERO OLMASA DAH İYİ (y)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Almanyaya adapte olamamis ac sefil insanlar iste muzik yapmaya calisiyolar.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Müsait bi zamanda aç oku istersen Killa Hakan''ın hayatını sonra buraya yorum yaz derim sevgili Coni1 Yayından Kaldır
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tip tip adamlar tredi ya yok reynmen yok ben fero yok norm, biz cocukken metallica felan dinlerdik aciyorum yeni nesileCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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parça cidden çok kötüCevap Yaz 26 3 Yayından Kaldır
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ceza kendine yazık ettin brooooCevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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Şarkının adını Fight Gluk koyacaktınız aslanım böyle olmamış.Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Bedel ödeyen arkadaşlara Slm , Rap dünyasının bir tek kralı varsa oda 1. Sagopa Kajmer - 2. de Ceza ''dır. gerisi soytarıdan ibaretdir.Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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Raptan pek anlamam ama tek kelimeyle berbat olmuş ama rekor dinleme alacağı kesin,yinede merak için dinleyenler olacaktır kıyaslamak adına ve devamında yorumlara kulaklarımıza bu işkenceyi çektirdiğiniz diye küfür yağdırıp mekanın sahibini dinleyip sakinleşeceklerCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır