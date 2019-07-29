Killa Hakan, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'nun klibi trend listesinde birinci oldu

Yeni albümünde Ceza, Ezhel ve Ben Fero gibi isimlerle düet yapan Killa Hakan sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. 4 ünlü ismi şarkısı kısa sürede 2 milyon izlenmeye ulaştı.

TREND OLDULAR

Fight Kulüp şarkısıyla ünlü isimleri bir araya toplayan Killa Hakan, YouTube Trend listesinde birinci sırada yer aldı. Hakan aynı zamanda Twitter'da da Trend Topic listesine girdi.

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Rap müzik dünyasının ünlü isimlerinden Killa Hakan gerçek ismi ile Hakan Durmuş 1973 yılında Almanya, Berlin'de dünyaya gelmiştir. Babasının koyu bir Trabzonsporlu olması sebebi ile herkes tarafından Trabzonlu olarak bilinmektedir. Ancak anne tarafından aslen Sivas, baba tarafından ise aslen Tokat'lıdır. Ailesi 1960'lı senelerde Almanya'ya göç etmiştir. Babası eski Milli güreşçi Ali Rıza Durmuş'tur. Bir çok başarıya imza atmış madalyalar kazanmış bir isimdir.

Gençlik yıllarında cezaevi ile tanışmış ve hapiste kaldığı sürelerde rap sözleri yazmaya başlamıştır. Almanya'da polislerin Türklere olan tutumları nedeni ile hapse girmiş ve çıkmıştır. Ardından tekrar bir polise Nazi, yani ırkçı dediği gerekçesi ile hapse girmiş ve 4 ay hapis yatmıştır.

Almanya'da Türkçe rap yaparak Türkçe dilini Avrupa'ya tanıtan Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta süresince Top 10 listesinde kalmayı başaran tek Türk rap sanatçısıdır.

Sosyal medya hesaplarının sonunda kullandığı, sözlerini yazdığı ve çok sık 36 sayısının geçtiği bestelerinde 36'nın anlamı doğup yetiştiği yer olan Kreuzberg City'nin posta kodu'dur.