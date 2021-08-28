Kilis'te tarihi eser kaçakçılığı
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Kilis'te tarihi eser kaçakçılığı

Kilis'te tarihi eser kaçakçılığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te jandarma ekipleri, bir araçta 96 adet sikke, 1 adet küp ve 3 adet obje ele geçirildi.

Kilis'te jandarma ekipleri, bir araçta 96 adet sikke, 1 adet küp ve 3 adet obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Merkez Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis-Gaziantep karayolu Küplüce köyü A.Ö. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 96 adet sikke, 1 adet küp ve 3 adet obje ele geçirildi. . Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ö. ifadesinin alınmasına müteakip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tarihi eserler Kilis Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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