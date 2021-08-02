Kilis'te fidan bağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis'te fidan bağışı

Kilis'te fidan bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis'te geçen hafta Demirciler köyünde çıkan orman yangını sonrası harekete geçen bir otel, bin adet fidan dikeceğini açıkladı.

Kilis'te geçen hafta Demirciler köyünde çıkan orman yangını sonrası harekete geçen bir otel, bin adet fidan dikeceğini açıkladı.

Kilis'te geçen hafta Demirciler köyünde çıkan orman yangını sonrası harekete geçen bir otel, bin adet fidan dikeceğini açıkladı. Otel Genel Müdürü Hüseyin Aslan, Demirciler köyünde çıkan orman yangını sonucu zarar gören yere bin adet fidan dikeceklerini ifade ederek, "Son günlerdeki yangın haberlerinden dolayı ülkece sarsıldık ve ne yazık ki hala devam ediyor. Kontrol altına alınamayan yerler var. Birçok can ve mal kaybına, oksijen kaynaklarımızın kaybına neden olan bu felaket bizleri derinden üzüyor. TEMA Vakfı çalışmalara başladı ancak bizler de gücümüz yettiğince bu çalışmalara destek olmalı, tahribatları gidermeye çalışmalıyız. Çalışma arkadaşlarımızla beraber Kilis Demirciler Köyü'ne yangından zarar gören yerlere bin adet fidan dikeceğiz. Bizimle beraber bağışların ve fidan dikimlerinin artmasını arzu ediyoruz" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Çağatay Akman Prens William Sevda Erginci
Spor Fatih Terim Burak Elmas Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilis'te fidan bağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:56:33. #1.14#

title