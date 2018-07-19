Kilis'te Bakıma Muhtaç Hastalar İçin İş Birliği Protokolü

Kilis Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında, yatağa bağımlı hastaların tespiti ve bu kişilere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik hayata geçirilen "Evde Bakım Hizmeti" projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Belediyesi Konukevi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin kendilerine ulaşan, evde bakıma muhtaç insanlara gerekli hizmeti verdiğini anımsattı.

Hayata geçirilen proje kapsamında, belediyenin öncülüğünde gönüllü kadınlardan oluşan "şefkat timi" aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşamayan insanların da tespit edilmesini hedeflediklerini anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Özellikle şunu belirtmek istiyorum, şefkat timi ilk başta çok eleştirildi ve çok dedikodu yapıldı ama bugün öyle bir noktaya vardı ki insanların sohbet etme ihtiyacından, temizlik, sağlık ve diğer çeşitli ihtiyaçlarına varıncaya kadar her şeyi gören gözümüz, işiten kulağımız olmaya başladılar. Bizim için sevindirici bir olay. Bu olayın tüm Türkiye'ye örnek teşkil etmesini istiyorum. Gerçekten şu anda biz bütün evlere giriyoruz. A'dan Z'ye ne ihtiyaçları varsa gücümüzün yettiğini yapıyoruz, gücümüzün yetmediğini ise ilgili kurumlar aracılığıyla çözüme kavuşturuyoruz."

Kara, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine saha çalışması yanında araç desteği de sağlayacaklarını aktararak, proje kapsamında sağlık çalışanlarının "şefkat timi" gönüllülerine acil yardım eğitimi de vereceğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demir de Kilis merkezde 470 hastaya evde bakım hizmeti verdiklerini, yapılan protokol ile bu sayının daha da artacağını düşündüklerini belirterek, "Bu hastalar bir şekilde bize ulaşabilenler. Kendi evlerinde gerçekten bakıma muhtaç, kimsesiz, elinden tutup hekime götürülemeyecek ve evde bakım listesine dahil edilemeyecek birçok insanımızın olduğu düşüncesindeyiz. Hedefimiz ihtiyacı olan herkese evinde ulaşıp hizmet etmek." diye konuştu.