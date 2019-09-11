Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket: Cumhurbaşkanlığı sistemine destek yüzde 37

11.09.2019 09:15

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP'deki anket çalışmasında son bir yıldır uygulanan Cumhurbaşkanlığı sisteminin yararlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 37 olurken, sistemin yararlı olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti. MHP seçmeninde Cumhurbaşkanlığı sisteminin iyi olduğunu düşünenlerin oranı 29 olurken, iyi olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 64.1 oldu.

AK PARTİLİLERİNDEN YÜZDE 78 DESTEK

Anket çalışmasına göre, son bir yıldır hayata geçen Cumhurbaşkanlığı sisteminin yararlı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 37, yararlı olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 54 oldu. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye oy verdiğini ifade edenlerin yüzde 78'i Cumhurbaşkanlığı sisteminin yararlı olduğunu düşünüyor.

MHP'LİLERİN YÜZDE 64,1 CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ YARARLI GÖRMÜYOR

Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye oy verdiğini ifade edenlerin ise yalnızca yüzde 29'u Cumhurbaşkanlığı sistemini yararlı buluyor. Ankete göre 24 Haziran'da Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye oy vererek Cumhurbaşkanlığı sistemini destekleyen seçmenlerin yüzde 64.1'i başkanlık sisteminin yararlı olmadığı görüşünü dile getiriyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE DESTEK YÜZDE 41,4

Anket çalışması kapsamında katılımcılara, "Sizce Türkiye bugünkü başkanlık sisteminde mi kalmalıdır, yoksa parlamenter sisteme mi dönmelidir" sorusu da yöneltildi. Buna göre katılımcıların yüzde 53,8'i parlamenter sisteme geri dönülmesi gerektiği görüşünü ifade ederken, yüzde 41.4'ü ise Cumhurbaşkanlığı sisteminde kalınması gerektiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 4.8'i ise bu konuda bir fikri olmadığını kaydetti.

ERDOĞAN'IN GÖREV YAPIŞ TARZI DA SORULDU

Anket çalışması kapsamında katılımcılara, "Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz" sorusuna katılımcıların yüzde 44'ü "Evet onaylıyorum" yanıtını verirken, yüzde 48.5'i ise "Hayır onaylamıyorum" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 7.5'i bu soruya fikrim yok yanıtını verdi.