Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılıştaki protestonun nedeni belli oldu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına güvenlik görevlileri engel olmuştu. İsminin Nazife olduğunu öğrenilen kadının, alana CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek için geldiği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı açılış öncesi elindeki pankart ile sahneye fırlayan kadının, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu protesto etmek istediği öğrenildi.
PANKART AÇMAK İSTEDİ
Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde Şişli Belediyesi "Komşu Masa" açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen tören öncesi sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ
Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı.
KAFTANCIOĞLU VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAMIŞ
Nazife O. isimli kadının pankartı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir arkadaşına iş sözü verdiği ve sözünü tutmadığı için protesto etmek amacıyla açmak istediğini söylediği öğrenildi. Pankartta ise 'arkadaşıma verdiğiniz sözü tutun' yazdığı kaydedildi.