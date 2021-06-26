Kılıçdaroğlu'nun ardından "Söke söke" polemiğine Ali Babacan da katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'nun ardından "Söke söke" polemiğine Ali Babacan da katıldı

Kılıçdaroğlu'nun ardından 'Söke söke' polemiğine Ali Babacan da katıldı
Haberler.com - Haberler | Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un temel atma törenindeki "Söke söke alırlar" sözlerine atıfta bulunarak, "İçinde yaşadığımız dönemin adını Sayın Erdoğan bugün koydu: Söke söke" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul ihalesine girecek şirketle yönelik "Paralarını ödemeyeceğiz" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği, "Söke söke alırlar" yanıtına bir tepki de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

"BU PARAYI SÖKE SÖKE ALIRLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un temel atma töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz; bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür!" ifadelerine tepki gösterdi.

Erdoğan, "Yatırımcıları, bankaları tehdit ediyorlar, hızlarını alamayıp projeye ilgi duyan ülkeleri tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir! Devletlerde devamlılık esastır, bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren. Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir haberleri yok" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU: BİZE SÖKMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin, iktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da "Türkiye'den paranızı söke söke alırsınız" demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim, gemilerim yok, suç örgütleri beni tanımaz, rehin alamaz. Ben benim, sen de sen…"

Kılıçdaroğlu'nun ardından 'Söke söke' polemiğine Ali Babacan da katıldı

KILIÇDAROĞLU'NUN ARDINDAN BİR TEPKİ DE BABACAN'DAN GELDİ

Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan sonra bir tepki de Babacan'dan geldi. Babacan, Twitter hesabından, "İçinde yaşadığımız dönemin adını Sayın Erdoğan bugün koydu: Söke söke" yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun ardından 'Söke söke' polemiğine Ali Babacan da katıldı
İzmir'de depremzededen Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
İzmir'de depremzededen Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kılıçdaroğlu'nun ardından "Söke söke" polemiğine Ali Babacan da katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 23:23:18. #1.14#

title