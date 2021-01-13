Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Herkesin istediği partiyle görüşme hakkı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim, dostlarımızla ortak noktamız demokrasi" dedi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haber ine göre, söz konusu ziyaretle ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, herkesin istediği partiyle görüşme hakkı olduğunu belirterek "Her parti farklı bir tüzel kişiliktir. Bizim, dostlarımızla ortak noktamız demokrasi. Biz demokrasiyi savunanlarız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmiş, gelişme "Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı" yorumlarına neden olmuştu. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamalar ittifak iddialarını yalanlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara kulislerini hareketlendiren görüşme için şu ifadeleri kullanmıştı;

"Sayın Asiltürk ile geçmişte beraber olduğum büyüğümdür. Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde, seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bizim bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağım. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmeler devam edecek."