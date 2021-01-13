Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi
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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi

13.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:38

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Herkesin istediği partiyle görüşme hakkı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim, dostlarımızla ortak noktamız demokrasi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Ankara'da Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na yakınlaştığı iddiaları konuşulurken, söz konusu ziyaret CHP Parti Meclisi toplantısında da gündeme geldi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, söz konusu ziyaretle ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, herkesin istediği partiyle görüşme hakkı olduğunu belirterek "Her parti farklı bir tüzel kişiliktir. Bizim, dostlarımızla ortak noktamız demokrasi. Biz demokrasiyi savunanlarız" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında demokrasiden yana tavır alanlarla yan yana yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmiş, gelişme "Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı" yorumlarına neden olmuştu. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamalar ittifak iddialarını yalanlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara kulislerini hareketlendiren görüşme için şu ifadeleri kullanmıştı;

"Sayın Asiltürk ile geçmişte beraber olduğum büyüğümdür. Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de ittifak meselesinde, seçim ittifakı mı olur ya da geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Bizim bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapacağım. Bundan sonraki süreçte de bu görüşmeler devam edecek."

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk ziyaretiyle ilgili ilk yorum: Bizim dostlarımızla ortak noktamız demokrasi

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