Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart özeleştirisi: Bursa'yı alamamamız bizim kabahatimiz

03.09.2019 22:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Habertürk TV'de Teke Tek programına katılan Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu "Bursa'yı alamamamız bizim kabahatimiz, iyi yönetemedik. Sorun vardı. Yoksa İstanbul'dan çok daha kolay, çok daha büyük bir farkla alabilirdik" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA BOZBEY'İ ADAY GÖSTERMİŞLERDİ

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, uzun yıllar Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Bozbey'i aday göstermişti.

Kılıçdaroğlu31 Mart yerel seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında "İstanbul'u alacağız, Ankara'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız." açıklaması yapmıştı.

"TATİLDEYKEN DE GEREKLİ TALİMATLARI VERİYORLAR"

Yayının ilerleyen dakikalarında Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatile çıkmasına "Tatile çıkmıştı ben de eleştirmiştim. 'Ya kardeşim yeni başkan seçildin. Bu ne iş?' demiştim. Siz neler söylemek istersiniz?" sorusuyla değindi. Kılıçdaroğlu'nun buna cevabı şöyle oldu:

"Küçük kızı var onu almaya gidecekti. Onu alıp gelecek yani. Bunu tatil olarak adlandırmamak lazım. Hacıbektaş'a geldi mesela. Hemen 'Tatil.' Vilayetten izin alıyorsunuz. 'Ben gideceğim, bana izin ver' diyorsun. Dolayısıyla merkezi otoriteye bilgi veriyorlar. Tatil olsa, bir insanın tatil hakkı yok mu?" "Ama bu kadar iddialı olup tatile çıkması..." "Ama, aynısı Mansur Bey, Zeydan Bey, Tunç Bey olsun herkes için geçerli. Bunların kentle bağı kopuyor mu? Hayır gerekli talimatları veriyorlar. Bütün bilgileri alıp gereğini yapıyorlar. Bu nedenle eleştiri getirmek doğru değil. Ama o gün bu tablonun, sel tablosunun oluşacağını bilseydi çıkmazdı diye düşünüyorum."

"KAYYUMLAR EN ÇOK PKK'NIN İŞİNE YARAR"

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında İmamoğlu'nun Diyarbakır ve Batman ziyaretlerini de değerlendirdi. İmamoğlu'nun Batman'a, kendisine oy verebilmek için evlenmeyi erteleyen bir vatandaşın düğünü için gittiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bizim bilgimiz dahilinde gerçekleşti. Batman'a gitmişken Diyarbakır'a uğramaması ayıp olurdu. Hem de kayyum atanan, haksız bir şekilde görevden alınan bir kişiyi görmezden geleceksiniz. Bu doğru değil, siyaseten de vicdanen de doğru değil. HDP bizim siyaseten rakibimiz. Ancak bir kişi haksızlığa uğruyorsa, demokrasi sekteye uğruyorsa siz herkes için demokrasi isteyeceksiniz. Gidiyor savcıdan 'temiz kağıdı' alıyor. YSK 'Seçime girebilirsin' diyor. Mazbatasını alıyor, görevine başlıyor. Sonra görevden alınıyorlar. Milletvekilliği döneminden kalma bir soruşturma için. Bunun demokrasiyle, hukukla ne alakası var?"

Fatih Altaylı bu sözlerin ardından "Vatandaşlar, 'Bunlar belediyenin imkanlarını dağa gönderiyor' diye görüyor" yorumunu yaptı. Kılıçdaroğlu ise"Bunu birisi söylüyor, görevden alanlar söylüyor. Ben devletin pek çok alanında çalıştım. Bir belediye başkanı terör örgütüne parasal anlamda destek veriyorsa ve siz saptayamıyorsanız siz devlet değilsiniz. Saptıyorsanız suç üstü yapın kardeşim" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu ayrıca "Bu kayyumlar en çok PKK'nın işine yarar" görüşünü de dile getirdi ve devam etti:

"İster kurum, ister parti, ister şahıs olsun. Teröre karşı ortak mücadele, ortak duruş sergilemek durumundayız. Bu ülke terörden çok çekti. Bu duruşu hepimizin sergilemesi lazım. HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyması lazım. Terörü besleyecek siyaseten kaçınmamız lazım. Bu bizim tarihsel sorumluluğumuz."

"BAŞTAN BERİ ÇÖZÜM SÜRECİNİN YERİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİK"

Kılıçdaroğlu, Altaylı'nın "Bir Kürt raporu hazırlanmış CHP'de" ifadesi üzerine de "Daha önce hazırlamıştık. Sonra çözüm süreci, darbe girişimi oldu. Şimdi onun güncellenmesi lazım. Sivil toplum örgütleri, akademik dünya ve vatandaşlarla güncellenmesi lazım. Biz baştan beri çözüm sürecinin yerinin yanlış olduğunu söyledik. Yeri Meclis'ti. 'Biz teröre karşıyız ama bu şekilde çözemezsiniz' dedik. Kürt kanaat önderleri, yazarları ile bir araya geldik. Onlara da söyledim. Sorunun çözüm adresi TBMM'dir" diye konuştu.

"MEŞRU BİR DEVLET, GAYRİMEŞRU BİR ORGANI MUHATAP ALAMAZ"

Altaylı'nın "Siz İmralı ile görüşmeye karşı mısınız?" sorusuna da Kılıçdaroğlu, "Meşru bir devlet gayrimeşru bir organı muhatap alamaz. Erdoğan'ın getirdiği sonuç işte o hendekler oldu. Hendekler kazılırken neredeydi bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümeti, neredeydi bunlar? Kabahati terör örgütüne bağlıyoruz. İzin veren kim? Onu hiç sormuyoruz. 3.5 milyon Suriyeli gelmiş buraya, onlara kızıyoruz. Yahu onların ne günahı var?" yanıtını verdi.