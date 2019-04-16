Kılıçdaroğlu'na Attığı Kahkahayla Gündem Olan Buket Aydın Reytinglerde Çakıldı
31 Mart yerel seçimlerinden önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na attığı kahkaha ile gündem olan Buket Aydın'ın reytinglerdeki önlenemez düşüşü devam ediyor.
31 Mart yerel seçimlerinden önce programında konuk ettiği CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul'u alacağız, Ankara'yı, Bursa'yı, Mersin'i alacağız" sözlerine kahkaha ile yanıt veren Buket Aydın'ın sunduğu Kanal D Haber, reytinglerde kan kaybetmeye devam ediyor.
19. SIRAYA GERİLEDİ
Dünün reyting sıralamasında ilk 15'e giremeyen Buket Aydın, 19. sıraya gerileyerek deyim yerindeyse dibi gördü.
FATİH PORTAKAL BİRİNCİ SIRADA
Fatih Portakal'ın birinci sırada yer aldığı reyting sıralamasında Show Ana Haber 13., ATV Ana Haber ise 15. sırada yer aldı.