Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
06.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:38
Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin yıl dönümünde andı.
Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin yıl dönümünde andı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığındaki mezarlarını ziyaretti. Kılıçdaroğlu, mezarlara karanfil bıraktı.
Kaynak: İHA