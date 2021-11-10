Kılıçdaroğlu, büyükelçiliklere gönderdiği mektup hakkında konuştu: Artık kimse bilmiyorduk diyemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz 5 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ülkemizdeki tüm büyükelçiliklere kendi dillerinde bir çağrı mektubu gönderdiğini duyurmuştu. Söz konusu mektupta ise Kılıçdaroğlu, "Ülkenizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir" ifadelerini kullanmıştı.

"ARTIK YAZILI İMZALI OLARAK ELLERİNDE VAR"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı bu mektup, siyasette tartışmalara neden oldu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabınından yaptığı yeni paylaşımda söz konusu mektubu yazma ve büyükelçiliklere gönderme sebebini açıkladı. Paylaşımını partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda dün yaptığı konuşmadan kesitler ile destekleyen Kılıçdaroğlu, "Büyükelçiliklere yazdım; ülkelerinizden birileri gelip, Kanal İstanbul talanına katılırsa, bedelini öder dedim. Artık yazılı imzalı olarak ellerinde var, kimse bilmiyorduk, duymadık diyemez" dedi.

MEKTUPTA NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, tüm büyükelçiliklere kendi dillerinde yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Büyükelçi,

İklim krizi tüm dünyanın ortak sorunudur. İklim krizinden geçmekte olan dünyayı ağır bir şekilde etkileyecek bir proje bugün Türkiye'nin gündeminde. "Kanal İstanbul Projesi", ekolojik sistemi altüst ederek sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya zarar verecek niteliktedir. İklim kriziyle mücadelenin ortak sürdürülmesi için Akdeniz havzasının en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul ve dünyamızın geleceği adına bu çağrının yapılması zorunlu bir hal almıştır.

Bütün dünyanın iklim krizinin yıkıcı etkileriyle mücadele içinde olduğu bir süreçte, "Kanal İstanbul" gibi ekosistem bütünlüğünü bozarak, doğaya geri dönüşü olmayan zararlar verecek bir projenin desteklenmesi, doğanın korunması ve iklim krizi ile mücadeleyle taban tabanı, zıt niteliktedir.

Ülkenizdeki yatırımcılar, Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya iklimine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir. Bu, ülkemiz ile birlikte dünyanın iklimine de dönülmez bir zarar verecektir. İstanbul'a ihanet, dünyaya ihanet anlamına gelir. "Kanal İstanbul Projesi"nin uygulanmasının önlenmesi için mücadele vermeye devam edeceğim.

Ülkemin iklimini, havasını, suyunu, toprağını korumak benim görevim. Sizlere de dünyayı korumak için çağrıda bulunuyorum.

Saygılarımla"

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