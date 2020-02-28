CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de 22 askerimizin şehit olmasının ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

28.02.2020 00:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 01:08
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı , İdlib'de şehit olan 22 Mehmetçiğimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

"ALLAH MEHMETÇİĞİMİZİ KORUSUN"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabında paylaştığı mesajda, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Kılıçdaroğlu: Allah Mehmetçiğimizi korusun
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