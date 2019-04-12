Khk'lı Hdp'linin Yerine AK Parti'li Aday Mazbatayı Aldı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde seçimi kazanan ve KHK ile ihraç edilen HDP'li adayın yerine ikinci sıradaki AK Parti'li adaya mazbata verildi.

HDP'nin adayı Yılmaz Berki KHK ile ihraç edildiği için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ikinci sırada en çok oy alan adaya mazbata verilmesi kararı alınmıştı. Seçimlerde HDP'nin adayı Berki yüzde 52,93 oy alırken, onu ikinci sırada yüzde 39,90 ile takip eden AK Parti'nin adayı Salih Akman mazbatayı alarak Tuşba Belediye Başkanı oldu.

Bugün beraberindeki partililerle İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatasını alan Akman, belediye başkanlığı binasına geçerek göreve başladı.

Parti binasında düzenlenen görev teslim töreninde açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, önceki Başkan Doç. Dr. Fevzi Özgökçe'nin çizmiş olduğu bütün projeleri devam ettireceği sözünü verdi. 5 yıl içinde bıkmadan, usanmadan ve mazeret üretmeden çalışacaklarını ifade eden Başkan Akman, "Allah rızasını kazanmak, mutlu ve huzurlu bir şehirde yaşamalarını sağlamak, insanımızın gönlüne taht kurmak için çalışmalarımızın ana fikri olan 'gönül belediyeciliğini' yapmak olacaktır. Seçim kampanyası süresince ilçemizin merkezi ve kırsal bütün mahallelerinin her birini 3'er kez ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimiz her zaman devam edecek. Çünkü biz masa başı belediyeciliği değil, gönül belediyeciliğini yapacağız" dedi.

Bir tek mahkeme kararı olmadan, herhangi bir hukuki süreç yaşanmadan ve halkı ötekileştirmeden şeffaf bir belediyecilik yaptıklarını ifade eden önceki dönem Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ise borçsuz bir belediye devrettiklerini dile getirdi.

Yeni Belediye Başkanı Salih Akman'a başarılar dileyen AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da devir teslim töreninin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öte yandan, YSK kararının ardından HDP'li bir grup, Tuşba Belediyesine gelerek oturma eylemi yapmak istedi. Güvenlik güçleri izin vermeyince, gruptakiler sessiz bir şekilde alandan ayrıldı. - VAN

Kaynak: İHA