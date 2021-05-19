Son dakika haber! Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haber! Kestiği ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Karabük'ün Yenice ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kızılkaya Bölgesi 64 No'lu bölmede çalışan Hüseyin Ceylan (60) kestiği ağacın altında kaldı. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ceylan'ın olay yerinden hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ceylan'ın cenazesi Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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